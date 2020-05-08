Собянин подписал указ о доплатах лечащим коронавирус медикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Лаборанты, сотрудники поликлиник и скорой медицинской помощи в столице получат доплаты за работу с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция или подозрение на нее. Выплаты назначил Сергей Собянин.

"Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медицинский персонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также проводящие исследования биологических материалов, будут получать дополнительное материальное поощрение", – говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Как уточняется, врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и НПЦ экстренной медицинской помощи, которые оказывают экстренную помощь и эвакуацию, получат по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – по 30 тысяч.

Сотрудники амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и осуществляют медицинское наблюдение на дому, также получат выплаты: врачи – по 70 тысяч рублей, средний медперсонал – по 50 тысяч.

Также доплаты получат сотрудники лабораторий медицинских организаций, работники патологоанатомических отделений. Так, врачи получат по 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – по 50 тысяч, младший медперсонал – по 30 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медикам, которые работают с COVID-19. В документе говорится, что в случае смерти врача выплата составит 2,7 миллиона рублей. Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи.

В апреле Путин установил выплаты медицинскому персоналу в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Кроме того, он поручил освободить доплату от подоходного налога (НДФЛ).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством на соответствующие выплаты 3,1 миллиарда рублей.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончалось.