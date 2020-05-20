Работающим с COVID-19 медикам предложили назначить льготы военных

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил назначить льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правопорядка, на занятых борьбой с COVID-19 медиков, сообщает RT.

В обращении к первому вице-премьеру Андрею Белоусову законодатель отметил, что сотрудники медучреждений приняли на себя главный удар инфекции, поэтому необходимо наделить их существенными социальными гарантиями.

По действующему законодательству, на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел распространяются льготы и меры поддержки, регламентируемые нормативными актами. В частности, у детей из их семей есть первоочередное право зачисления в дошкольные учебные учреждения. Кроме того, дети погибших военнослужащих и полицейских обладают первоочередным правом зачисления в вузы.

Участники боевых действий освобождены от уплаты налога на имущество, если оно не используется для предпринимательской деятельности. Помимо этого, они могут получить скидку в 50 процентов на оплату услуг ЖКХ.

Владимир Путин поручил правительству мониторить ситуацию с выплатами дополнительных денег медикам, продолжающих работать с заболевшими коронавирусом. Он раскритиковал кабмин за недостаточно ясные принципы этих выплат, сформулированные на первом этапе.

Для врачей предусмотрено дополнительно 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – по 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала – надбавка в 25 тысяч рублей в месяц. Стимулирующие выплаты в 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.