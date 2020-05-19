Все выплаты медикам должны быть прозрачны – Путин

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству мониторить ситуацию с выплатами дополнительных денег медикам. Речь идет о специалистах, продолжающих работать с заболевшими коронавирусом.
По слова главы государства, система выплат должна быть понятной. "Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат, – сказал Путин.
В ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сфере Путин добавил, что все процессы должны быть выстроены и оптимизированы.
"Подчеркну, абсолютно все должно быть прозрачно и понятно – кому, за что идут деньги", – сказал он.
Врачи, взаимодействующие с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц.
Для младшего медицинского персонала предусмотрена надбавка в размере 25 тысяч рублей в месяц. На данные выплаты правительство выделило более 3 миллиардов рублей.
До этого в Минздраве дали разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам. Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Допсредства получат все сотрудники медицинских учреждений, которые имеют дело с больными коронавирусной инфекцией, вне зависимости от должности.
Отмечается, что выплаты не будут зависеть от количества смен и часов в отношении сотрудников, которые работали с заболевшими COVID-19.
В России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исхода, выздоровели 76 130 человек.
Путин проведет совещание по вопросу доплат медикам
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