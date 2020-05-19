Депздрав опроверг сообщения о сокращении зарплаты врачей в ГКБ имени Боткина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Информация о сокращении зарплаты врачей в столичной городской клинической больнице имени Боткина не соответствует действительности. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"Информация о якобы сокращении зарплаты врачей в ГКБ имени Боткина не соответствует действительности. Прежде всего, вопреки информации о том, что больница не работает с коронавирусом, с 29 апреля 2020 года один из корпусов больницы был перепрофилирован для борьбы с COVID-19", – говорится в сообщении.
В департаменте подчеркнули, что заработная плата у медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусом, и других сотрудников больницы не была сокращена. Городские и федеральные надбавки получают все врачи, за апрель выплаты были уже распределены, подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе также подчеркнули, что средства на стимулирующие выплаты медикам выделяются медицинской организацией дополнительно, поэтому утверждение о том, что деньги будут выплачены за счет других сотрудников, является безосновательным.
"Официальных запросов от издания в адрес департамента здравоохранения Москвы и ГКБ имени Боткина не поступало. Что касается выплат водителям машин скорой помощи, сообщаем, что водители и все сотрудники станции скорой помощи имени Пучкова также получили в срок полагавшиеся им дополнительные средства", – говорится в сообщении.
В департаменте также подчеркнули, что сообщения о сокращении выплат сотрудникам НИИ имени Склифосовского в связи с приходом студентов тоже не соответствуют действительности. Отмечается, что все студенты и ординаторы получают зарплату согласно штатному расписанию.
Ранее в Минздраве дали разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам. Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.
Допсредства получат все сотрудники медицинских учреждений, которые имеют дело с больными коронавирусной инфекцией, вне зависимости от должности. Отмечается, что выплаты не будут зависеть от количества смен и часов в отношении сотрудников, которые работали с заболевшими COVID-19.
Минздрав уточнил, как будут платить работающим с COVID-19 медикам
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