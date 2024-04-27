ТАСС: на депутата Вишневского возбудили дело из-за работы в нежелательной организации

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук (Борис Вишневский признан в РФ иноагентом)

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (внесен в реестр иноагентов) стал фигурантом дела об административном правонарушении за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, речь идет о деятельности движения "Голос" (признано в РФ иноагентом), которое является структурным подразделением организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами", признанной нежелательной на территории РФ в сентябре 2021 года.

Также Вишневский на протяжении нескольких часов давал объяснения в прокуратуре в связи с начатым в отношении него производством, а в пятницу, 26 апреля, уехал за пределы РФ.

В пресс-службе петербургского Заксобрания сообщили, что не располагают информацией об отбытии Вишневского за границу. Глава фракции "Яблока" в Заксобрании Александр Шишлов отметил, что Вишневский взял отпуск и должен вернуться в Петербург 6 мая.

Ранее сообщалось, что журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о размещении недостоверных сведений о российской армии по мотивам ненависти или вражды.

До этого стало известно, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) подал кассационную жалобу в суд в ответ на отказ исключить его из перечня иностранных агентов.