Галкин вновь обжаловал отказ в исключении его из реестра иноагентов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Максим Галкин признан в России иноагентом)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) подал кассационную жалобу в суд в ответ на отказ исключить его из перечня иностранных агентов, передает "Газета.ру" со ссылкой на данный судов общей юрисдикции Москвы.

"Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М. А.", – говорится в сообщении.

Российского артиста признали иноагентом в сентябре 2022 года. Минюст РФ указал Украину как иностранный источник финансирования Галкина.

В мае 2023-го пародист обратился в Замоскворецкий суд Москвы, пытаясь оспорить свой статус, однако в удовлетворении исковых требований ему было отказано. В мае того же года член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что поклонники примут Галкина только после того, как тот "заклеймит фашистский киевский режим, Зеленского и его окружение".

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Минюст запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании народной артистки СССР Аллы Пугачевой иноагентом. По его мнению, певица высказывала свою антироссийскую позицию, что и послужило причиной составления такого обращения в ведомство.