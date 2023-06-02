Суд в Москве отказался снять с Максима Галкина статус иноагента

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

"В удовлетворении исковых требований отказать", – заявила судья.

Помимо этого, суд также отклонил аналогичный иск блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) и юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом).

Ранее сообщалось, что Галкин направил иск в Замоскворецкий суд, дело было зарегистрировано 11 мая.

Минюст РФ включил Галкина в реестр иноагентов в середине сентября 2022 года. В ведомстве выразили мнение, что шоумена финансировала Украина.

До этого Галкин произнес украинский националистический лозунг в ходе концерта в Дубае. Он заявлял, что его просили "быть нейтральным", однако он не может этого сделать.

Варламов направил соответствующий иск в суд 15 мая. Блогера внесли в реестр иностранных агентов 23 марта.

Он занимался распространением недостоверной информации о решениях публичных органов власти и проводимой ими политике, отмечали в Минюсте РФ.



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