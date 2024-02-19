Депутат призвал лишить Пугачеву и Галкина дворца по закону о фейках о ВС РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)//maxgalkinru (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) следует лишить замка в подмосковной деревне Грязь, нужно изучить эту возможность через закон о конфискации за фейки о ВС России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на думского депутата Дмитрия Гусева.

Действия пары свидетельствуют о том, что они идут против россиян, потеряв право называться народными артистами, считает парламентарий. По его словам, МВД РФ следует изучить возможность изъятия дворца.

"Надо попросить правоохранительные органы посмотреть, соответствуют ли этому закону их действия и возможны ли такие санкции. Если возможно, тогда, конечно, это надо делать", – сказал Гусев.

В настоящий момент дворец в Одинцовском районе, который эксперты оценили в почти миллиард рублей, все еще не продан и оформлен на Галкина.

14 февраля Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии, а также за призывы к деятельности, которая подрывает безопасность государства.

Инициатива уточняет список преступлений, за которые может применяться изъятие собственности, полученной в результате их совершения. Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Из подписанного президентом документа следует, что конфискация средств или имущества может применяться за действия, направленные против безопасности РФ, за публичные оскорбления и дискредитацию ВС.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что покинувшая РФ в 2022 году после начала СВО Пугачева в случае возвращения в страну не вернет свой статус. Он уточнил, что будет работать с артистами, вернувшимися в РФ, если будет уверен, что они изменили свою позицию.

Пугачева лишилась последнего источника дохода в России