Депутат призвал не допускать к госфинансированию артистов с антироссийской позицией

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счет государственных средств, сообщает RT.

Письмо с таким обращением парламентарий направил на имя главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой. Он напомнил, что в последние годы некоторые представители творческих профессий допускали публичные заявления, направленные на дискредитацию власти и Вооруженных сил, призывали к введению санкций в отношении России и делали другие антироссийские заявления.

При этом Федоров отметил, что в настоящее время нет законодательных норм, которые запрещали бы этим лицам участвовать в организации культурных мероприятий и создании художественных продуктов, финансируемых за счет государственных средств.

По словам депутата, в итоге получается, что гражданин может публично высказывать антироссийскую позицию, в том числе совершая административное правонарушение, а после этого получить гонорар из государственных средств за участие в том или ином проекте.

Ранее Владимир Путин отреагировал на критику некоторых деятелей культуры во время проведения СВО, отметив, что прежде, чем что-либо сказать, надо подумать.

При этом он добавил, что каждый имеет право на свою позицию. Однако, по его словам, одно дело, когда это лишь личная точка зрения человека, а другое – когда это мнение наносит ущерб стране, например, перечисляя деньги в поддержку Украины.

Также российский лидер уточнил, что деятели культуры перед высказыванием своего мнения по поводу спецоперации должны учитывать мнение народа и настроения в обществе.

Активисты движения "Зов народа" обратились в Госдуму с предложением лишить пенсий и других выплат знаменитостей со статусом иностранного агента, а также деятелей культуры, из-за рубежа критикующих спецоперацию. В документе уточняется, что пенсии получают певица Алла Пугачева, актер Дмитрий Назаров, музыкант Борис Гребенщиков (признан в России иноагентом) и другие.

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