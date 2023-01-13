Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ и поддержку нацистов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших граждан РФ, которые публично оскорбляют Россию, ее армию и народ, а также совершают действия, подпадающие под статью о реабилитации нацизма. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, многие сегодня, пытаясь выслужиться за рубежом, ругают Родину и поддерживают "злодеев, нацистов и убийц". Сейчас подобные заявления могут быть расценены как дискредитация ВС РФ или призывы к экстремизму, однако существующих мер реагирования на такие преступления недостаточно, считает парламентарий. Дело в том, что, находясь за границей, эти люди продолжают зарабатывать деньги в РФ, сдавать в аренду недвижимость.

"Правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет", – отметил Володин.

Ранее в Госдуме предложили создать стоп-лист артистов, которые не могут появляться на культурных площадках и принимать участие в проектах, финансируемых государством.

Там считают, что данная мера не может считаться цензурой, а является лишь справедливой реакцией на поведение тех, кто "предал страну".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!