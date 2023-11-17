Путин прокомментировал заявления актеров, критиковавших СВО

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Владимир Путин отреагировал на критику некоторых деятелей культуры во время проведения СВО, отметив, что прежде, чем что-либо сказать, надо подумать. Об этом он сообщил в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Голова ведь не только инструмент, чтобы говорить, он и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь", – отметил глава государства.

При этом он добавил, что каждый имеет право на свою позицию. Однако, по его словам, одно дело, когда это лишь личная точка зрения человека, а другое – когда это мнение наносит ущерб стране, например, перечисляя деньги в поддержку Украины.

"Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможен конфликт с Украиной, я бы сказал: вы что, с ума сошли. Но я допускаю, что люди не следили и не понимали, что происходит", – заявил президент, объясняя, почему некоторые актеры критикуют СВО.

Также российский лидер уточнил, что деятели культуры перед высказыванием своего мнения по поводу спецоперации должны учитывать мнение народа и настроения в обществе.

"Это такой объективный фактор, от которого никому никуда не деться", – заключил глава государства.

Ранее активисты движения "Зов народа" обратились в Госдуму с предложением лишить пенсий и других выплат знаменитостей со статусом иностранного агента, а также деятелей культуры, из-за рубежа критикующих спецоперацию. В документе уточняется, что пенсии получают певица Алла Пугачева, актер Дмитрий Назаров, музыкант Борис Гребенщиков (признан в России иноагентом) и другие.

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