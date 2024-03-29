Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генпрокуратура РФ направила в российский Минюст запрос о просьбе признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом. Подтверждающий документ в своем телеграм-канале разместил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

"Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придется. Других вариантов нет. Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов", – написал он.

По его словам, от него теперь мало что зависит, поэтому остается только наблюдать.

Соответствующее заявление Бородин направил 7 марта на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. По его мнению, Пугачева высказывала свою антироссийскую позицию, что и послужило причиной составления такого обращения в ведомство.

Позднее он рассказал, что процедура признания уже началась, а прокуратура уже попросила Минюст РФ признать Пугачеву иностранным агентом.