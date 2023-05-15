Максим Галкин обратился в суд, чтобы снять статус иноагента – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) направил иск в Замоскворецкий суд Москвы с целью оспорить статус иностранного агента, сообщает РИА Новости.

Дело зарегистрировали 11 мая, дата рассмотрения еще не назначена, указали источники агентства.

Минюст РФ включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. Как уточнялось, Галкина финансирует Украина.

Ранее сообщалось, что Галкин произнес украинский националистический лозунг в ходе концерта в Дубае. При этом шоумен заявил, что его просили "быть нейтральным", однако он не может этого сделать.

Впоследствии глава Кузбасса Сергей Цивилев лишил Галкина кузбасских наград: медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году. В совете ветеранов также посчитали, что шоумен недостоин отечественных наград.

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