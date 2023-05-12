В России предложили заблокировать монетизацию для не поддерживающих СВО артистов

Фото: телеграм-канал "Алла Пугачева" (на фото присутствуют лица, признанные иноагентами в РФ)

Рэпер Аким Апачев заявил о необходимости создать реестр артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию, чтобы заблокировать для них возможность монетизации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Каждое прослушивание на любой стриминговой площадке приводит к тому, что артист получает отчисления. То есть сегодня есть ряд артистов – откровенных врагов нашей страны, которые издаются на наших площадках, зарабатывают здесь деньги и открыто спонсируют ВСУ", – заявил Апачев.

По его словам, каждый заработанный таким образом рубль оборачивается патроном, "выпущенным в нашу сторону". При этом Апачев добавил, что людям нельзя запретить слушать любимых исполнителей, однако можно лишить артистов дохода от прослушиваний.

Как уточнил рэпер, для этого и нужно создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию и осудивших действия Вооруженных сил России. По его словам, он вместе с активистами провел уже две акции по отмене концертов таких деятелей.

Апачев добавил, что власть должна вмешаться в работу музыкальных дистрибьюторов в России, поскольку многие из них связаны контрактами с недружественными странами.

Ранее солист группы "Би-2" Лева (настоящее имя – Егор Бортник. – Прим. ред.) заявил, что не вернется в РФ. Он написал, что россияне "перечеркнули все свои достижения".

До этого группа отказалась выступать на концерте в Омске на фоне российского флага с надписью "За президента". Музыканты закрыли баннер черным полотном.

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