Российский рэп-исполнитель Loqiemean отменил выступления в России

Фото: vk.com/loqiemeanmusic

Российский рэп-исполнитель Loqiemean (настоящее имя Роман Худяков) отменил концерты в городах России. Об этом он написал в своем телеграм-канале 3 мая.

"Всем привет, это Рома Локимин. К сожалению, я был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами", – поделился артист.

До этого появилась информация, что Лига безопасного интернета направила обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой отменить концерты Худякова. Причина – выступление исполнителя против проведения специальной военной операции на Украине. Известно, что артист тоже направил обращение в Лигу для разъяснения ситуации.

В феврале в регионах отменили концерты Инстасамки. Екатерина Мизулина обвинила ее в рекламе наркотиков и разврате во время выступлений. Девушка же рассказала, что для весеннего тура подготовила программу без "фирменных выходок".

Также 23 апреля не состоялся московский концерт репера Jah Khalib. Это произошло из-за слов артиста в поддержку Украины.

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