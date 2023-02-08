"Едем с программой без мата". Почему в регионах РФ отменяют концерты Инстасамки

С начала года по России прокатилась волна отмены концертов блогера Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила рэп-исполнительницу в рекламе наркотиков и разврате на концертах. В свою очередь девушка уверяет, что для весеннего тура в РФ подготовила новую программу без "фирменных выходок". Рассказываем подробности.



Тур под угрозой срыва?

Фото: телеграм-канал instasamka БЕАЧ💰

В начале января глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила о нарушениях на концертах рэп-исполнительницы и блогера Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Исполнительница Инстасамка в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ею концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям.

Мизулина также пообещала обратиться к губернаторам всех российских регионов, где планируются выступления Инстасамки, чтобы власти "приняли меры по ограничению такой сомнительной для подрастающего поколения деятельности". В ответ блогер заявила, что оставила свои "фирменные выходки" в прошлом. "Мы специально для тура в России обновили каталог, и мы едем с программой без мата и без старого материала", – написала она в своем телеграм-канале.

Девушка добавила, что соскучилась по российской аудитории и хочет поделиться с ней качественной музыкой, а также хорошим настроением."Мы ни в коем случае не пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее. Я замужем, и ни о какой проституции речи не может быть", – подчеркнула она.



Согласно графику гастрольного тура рэп-исполнительницы на весну 2023 года, она собиралась выступить в более чем 20 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.



В свою очередь, Мизулина напомнила, что Инстасамка уехала из РФ весной прошлого года и до сих пор однозначно не высказала свое отношение к проведению специальной военной операции. Глава Лиги безопасного интернета усомнилась, что исполнительница соскучилась по аудитории. По ее мнению, намеченный в России тур проводится "исключительно в коммерческих целях".

Позднее Мизулина добавила, что проведение концертов Инстасамки "идет полностью вразрез с провозглашаемой государством политикой" по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Она подчеркнула, что за отмену концертов блогера "бьются" 93 родительские общественные организации. Выступления блогера уже отменили в Сочи, Краснодаре, Пятигорске, Курске и Волгограде.



Не соответствует нравственным ценностям

Фото: телеграм-канал instasamka БЕАЧ💰

Возможно, в России отменяют концерты Инстасамки, исходя из текстов ее прежних песен. Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева. Скорее всего, они идут вразрез с новым указом президента об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, уточнила эксперт.





Елена Пономарева юрист Если региональные власти обнаружили в текстах Зотеевой что-то, что можно истолковать как несоответствие традиционным ценностям, например нецензурную лексику, они вправе отменить выступление.

Исполнительница может в суде попытаться отстоять свое право выступать перед поклонниками, продолжает Пономарева. В том числе для этого ей, вероятно, понадобится лингвистическая экспертиза нового репертуара.

Однако даже при положительном исходе у Инстасамки почти нет шансов успеть провести тур в заявленные сроки – до середины апреля, считает юрист. "Подобные дела, как правило, рассматривают более двух месяцев. Плюс еще 30 дней проходит с учетом обжалования решения", – объясняет эксперт.

Если девушка докажет, что действительно решила изменить стиль на сцене и подготовила песни без мата, которые не будут противоречить традиционным ценностям, суды могут встать на ее сторону, полагает юрист. В таком случае у нее появится шанс взыскать компенсацию за упущенную выгоду, говорит Пономарева. Также это будет полезно для проведения концертных туров по стране в будущем, заключила специалист.

