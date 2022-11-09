Путин одобрил основы госполитики укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил направление государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", – говорится в указе.

На территории России решение вступит в силу 9 ноября.

В документе указано, что РФ рассматривает традиционные ценности как основу российского общества. Отмечается, что пагубное идеологическое воздействие на жителей России превратилось в угрозу демографической обстановке в государстве.

Кроме того, российская сторона рассматривает деятельность Соединенных Штатов и иных недружественных стран как прямую угрозу традиционным ценностям. В документе подчеркнуто, что действия экстремистских организаций, некоторых СМИ, ряда корпораций также представляют собой опасность.

Российское общество, согласно указу, будет подвергнуто разрушению из-за пропаганды ЛГБТ. В тексте указано, что гей-пропаганда чужда российскому народу, она несет деструктивную для людей систему.

К традиционным ценностям, согласно документу, относятся жизнь, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, гуманизм и другое. Помимо прочего, Россия станет тем местом, которое на международной арене сохранит образ страны, отстаивающей общечеловеческие духовно-нравственные ценности.

27 октября ГД приняла в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным. Текстом документа запрещается призыв людей подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах и рекламных роликах.



К проекту о ЛГБТ-пропаганде готовят поправки, включающие театры – Останина

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