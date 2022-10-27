Хинштейн ответил на вопрос о запрете флага ЛГБТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос о возможном запрете радужного флага ЛГБТ находится в ведении Роскомнадзора, заявил один из разработчиков законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это вопрос к Роскомнадзору как применителю", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг, 27 октября, Госдума приняла в первом чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным.

Законопроект устанавливает запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, педофилии, а также распространение ЛГБТ-информации. Текстом документа запрещается призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, книгах и рекламных роликах.

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