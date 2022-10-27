В ГД уверены, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды защитит россиян от Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Принятый Госдумой законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ поможет защитить россиян от воздействия Запада. Такое мнение высказала депутат ГД и соавтор инициатив Тамара Фролова, об этом сообщает "Радио 1".

"Всем ясно, что назрела необходимость оградить от такой вредоносной информации не только детей, но и взрослых, установив законодательно справедливые меры ответственности за ее распространение", – сказала Фролова.

Она подчеркнула, что Россия вышла из Совета Европы и отказалась исполнять требования ЕСПЧ, которые представляли собой продвижение идеологии и пропаганды нетрадиционных ценностей, рекомендуя допустить в стране регистрацию однополых браков.

По словам депутата, важнейшими приоритетами российского государства являются защита детей, укрепление духовности и традиционных семейных ценностей.

В четверг, 27 октября, Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Решение было единогласным.

Законопроект устанавливает запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, педофилии, а также распространение ЛГБТ-информации. Текстом документа запрещается призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, книгах и рекламных роликах.



ГД приняла в I чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ

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