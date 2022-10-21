В ГД рассказали, как будут ограничивать доступ к ЛГБТ-контенту на платных площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ примут, то доступ к контенту с подобным уклоном можно будет получить с помощью кнопки подтверждения возраста. Информацией об этом поделилась председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, такая функция на большинстве платных сервисов существует уже давно. Депутат отметила, что механизм не будет вызывать сложностей у пользователей. Решение коснется в первую очередь платных сервисов.

Останина добавила, что бесплатные платформы должны будут ввести те или иные ограничения на ЛГБТ-контент. Либо, считает депутат, просто не выкладывать его. Она утверждает, что в случае утверждения нового законопроекта будут выпущены дополнительные документы с перечнем ограничений.

"Это же норма, которая потом потребует еще дополнительных нормативных документов, но уже не в виде федерального закона. Я думаю, что это уже дело Минцифры, а не законодателей", – отметила Останина в беседе с "Газетой.ру".

20 октября в ГД РФ был внесен пакет законопроектов, который предполагает ответственность за пропаганду ЛГБТ и полный запрет на нее. Инициативу подписали представители всех думских фракций. Было внесено множество штрафов, например за пропаганду педофилии он может доходить до 10 миллионов рублей.

В Госдуму внесен проект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России

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