12:31Общество
Депутат поддержал идею запретить игры, транслирующие ЛГБТ-ценности
Фото: depositphotos/FamVeldman
Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею внести в перечень рисков для психики ребенка игры, транслирующие нетрадиционные семейные ценности. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
"Думаю, что такая проблема есть, раз про нее говорят профессионалы. <...> Полагаю, что специалистам в области детского здоровья, психологам, психотерапевтам и психиатрам следовало бы внимательно изучить указанное предложение", – сказал парламентарий.
Он уверен, что не только компьютерные игры, но и мультфильмы оказывают влияние на детскую психику, формирование тех или иных ценностей. По словам депутата, есть научные передачи, в которых доказывается, что с помощью мультиков детям можно навязать определенную модель поведения.
Кроме того, Нилов заметил, что идея запретить игры, представляющие ЛГБТ-ценности, соответствует внесенному в Госдуму законопроекту о защите традиционных ценностей.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением внести в перечень рисков для психики ребенка игры, изображающие нетрадиционные семейные ценности.
Речь идет как о настольных и компьютерных играх, так и об обычных игрушках.
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