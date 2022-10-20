Депутат поддержал идею запретить игры, транслирующие ЛГБТ-ценности

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Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею внести в перечень рисков для психики ребенка игры, транслирующие нетрадиционные семейные ценности. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Думаю, что такая проблема есть, раз про нее говорят профессионалы. <...> Полагаю, что специалистам в области детского здоровья, психологам, психотерапевтам и психиатрам следовало бы внимательно изучить указанное предложение", – сказал парламентарий.

Он уверен, что не только компьютерные игры, но и мультфильмы оказывают влияние на детскую психику, формирование тех или иных ценностей. По словам депутата, есть научные передачи, в которых доказывается, что с помощью мультиков детям можно навязать определенную модель поведения.

Кроме того, Нилов заметил, что идея запретить игры, представляющие ЛГБТ-ценности, соответствует внесенному в Госдуму законопроекту о защите традиционных ценностей.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением внести в перечень рисков для психики ребенка игры, изображающие нетрадиционные семейные ценности.

Речь идет как о настольных и компьютерных играх, так и об обычных игрушках.



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