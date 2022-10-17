Книжный союз просит проверить русскую классику на отрицание семейных ценностей

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Российский книжный союз попросил пояснить, какие произведения классической литературы содержат пропаганду отрицания традиционных семейных ценностей. Соответствующее обращение РКС направил на имя председателя думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, сообщает ТАСС.

"Ввиду широкого спектра действия законопроекта (о запрете ЛГБТ-пропаганды. – Прим. ред.) издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его. <...> Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей", – говорится в обращении.

В качестве произведений, нуждающихся в оценке их соответствия законодательству, приводятся "Гроза" Александра Островского, "Морфий" Михаила Булгакова, "Лолита" Владимира Набокова, "Илиада" Гомера, "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго и другие классические произведения. По мнению РКС, в одних можно усмотреть пропаганду ЛГБТ, в других – совращение несовершеннолетних, в третьих – сексуальное насилие.

В частности, в РКС опасаются, что отрывки из "Гали Ганской" и "Тани" (сборник "Легкое дыхание") Ивана Бунина и "Тэсс из рода д'Эрбервиллей" Томаса Гарди могут попасть в категорию "Сексуальное насилие", сюжеты из романа Федора Достоевского "Бесы" можно отнести к разделу "Совращение малолетних", а отрывок из "Обломова" Ивана Гончарова – к "Нетрадиционным сексуальным отношениям".

На днях правительство РФ одобрило законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. По словам Александра Хинштейна, все замечания уже отработаны, итоговый документ может быть представлен в Госдуме 17 октября.

Законопроект об административной ответственности за подобную пропаганду будет предусматривать штраф до 200 000 рублей для граждан и до 4 миллионов рублей – для юридических лиц, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ. Помимо этого, за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних будет грозить штраф до 200 000 рублей, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей.



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