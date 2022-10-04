Суд оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить ЛГБТ-пропаганду

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Компания TikTok Pte. Ltd. оштрафована на 3 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ-движения среди детей и подростков, данное решение вынес московский суд.

"Суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte. Ltd. по части 2 статьи 13.41 ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей", – приводит ТАСС слова судьи Тимура Вахрамеева.

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении компании TikTok Pte. Ltd. из-за отказа удалять запрещенный в России контент.

В отношении компании поступил протокол от Роскомнадзора об административном правонарушении по статье "Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной".



TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ

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