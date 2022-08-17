Tiktok грозит штраф до 4 млн рублей из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент

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Мировой суд Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении компании TikTok Pte. Ltd. из-за отказа удалять запрещенный в России контент, сообщает "Интерфакс".

В отношении компании поступил протокол от Роскомнадзора об административном правонарушении по статье "Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной". Судебное заседание назначено на 30 августа.

Если Tiktok признают виновным в нарушении российского законодательства, компании грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.

До этого Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенных материалов. Тогда в отношении Tiktok также составили протокол по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. На конец июня неудаленными оставались свыше 7 000 противоправных материалов.

