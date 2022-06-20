YouTube заблокировал аккаунты шоу "Модный приговор" и "Давай поженимся"

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Администрация видеохостинга YouTube заблокировала каналы российских телешоу "Давай поженимся" и "Модный приговор", которые выходят на Первом канале. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В настоящий момент при попытке зайти на каналы программ появляется надпись: "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".

Продюсированием телешоу занимается медиагруппа "Красный квадрат", которая принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, входящему в санкционный список США. Аккаунт самого "Красного квадрата" также заблокирован.

Ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев рассказал, что зрители смогут увидеть новые выпуски шоу уже этой осенью. По его словам, назвать спонсоров программы, которые заменят европейские компании, он пока не может.

"Это конфиденциальная информация, я не имею права ее разглашать. Но приоритет падет на российских дизайнеров и компании", – цитирует Васильева "Газета.ру".

В свою очередь, в пресс-службе Google ТАСС сообщили, что решение о блокировке аккаунтов принято из-за антироссийских санкций.

"Google соблюдает применимые законы США о санкциях и применяет соответствующие политики условий использования своих сервисов. После проверки и в соответствии с этими политиками были закрыты каналы YouTube, связанные с "Красным квадратом", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Сервис заблокировал основной канал пранкеров без объяснения причин, после чего был создан резервный аккаунт. Кроме того, блогеры намерены продолжить вести страницы на Rutube, в Telegram и cоцсети "ВКонтакте".

