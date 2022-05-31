TikTok заблокировал аккаунт RT DE

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Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт RT DE. Все видео и подписчики удалены, сообщается на сайте RT.

1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik.

Позднее в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.

При этом доступ к RT был восстановлен 17 мая. Телеканалу объяснили блокировку нарушением правил сообщества.

