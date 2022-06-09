YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), сообщил РИА Новости Кузнецов.

"Может быть, это произошло из-за пранка с Бушем, потому что как раз мы выложили оригинал на английском и как раз его много смотрело на YouTube англоязычной аудитории. Может быть, удалили как раз из-за этого, из-за Буша. Вполне возможно", – заявил Кузнецов.

По его словам, в прошлый раз сервис заблокировал основной канал пранкеров без объяснения причин, после чего был создан резервный канал.

Блогеры намерены продолжить вести страницы на Rutube, в Telegram и cоцсети "ВКонтакте".

2 июня состоялась церемония вручения Первой национальной премии интернет-контента. Обладателями главной награды в специальной номинации "Мир должен знать" стали Вован и Лексус.

Также в качестве символического приза пранкеры получили телефон правительственной связи из рук официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

