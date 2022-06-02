Захарова вручила пранкерам Вовану и Лексусу телефон правительственной связи

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) главную награду в специальной номинации "Мир должен знать" на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Церемонию транслируют в социальной сети "ВКонтакте".

Захарова отметила, что Вован и Лексус покорили все вершины возможного, однако жизнь ставит новые задачи. По ее словам, блогерам покорились телефоны множества политиков и мировых деятелей.

"Я принесла вам тот (телефон. – Прим. ред.), который называется "правительственной связью". Вам работы прибавится: здесь нет циферблата, нет кнопок. Но он соединяет, я надеюсь, вас с вашим будущим. Звоните, радуйте нас и мир новыми откровениями. Я в вас верю. Я жду звонка", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Пранкеры же пообещали разобраться с аппаратом.

Ранее Вован и Лексус пообщались с 43-м президентом США Джорджем Бушем – младшим. В представленных отрывках разговора политик произносит такие фразы, как "Слава Вовану и Лексусу!" и "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск". Кроме того, экс-президент США сообщает собеседникам, что гордится ими.

