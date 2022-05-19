Буш – младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине

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Бывший президент США Джордж Буш – младший в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом подтвердил работу американских биолабораторий на Украине. Экс-главе Белого дома позвонили от имени Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Пранк был представлен 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты". Во время разговора пранкер, представившийся Зеленским, поблагодарил США, сказав, что украинцы смогли сохранить их наследие в стране, в частности биолаборатории, которые финансировали американцы. Буш согласился.

После этого пранкеры отметили, что Киев эвакуировал биолобаратории в безопасное место, так что Москва ничего из этих лабораторий не получила. Буш вновь ответил утвердительно.

Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим пранкеры планируют показать в новом выпуске своей авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.

17 мая сообщалось, что Вован и Лексус пообщались с 43-м президентом США Джорджем Бушем – младшим. В представленных отрывках разговора экс-президент произносит такие фразы, как "Слава Вовану и Лексусу!" и "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск". Кроме того, экс-президент США сообщает собеседникам, что гордится ими и отдает честь.

Также ролик содержит отрывки, в которых Буш комментирует текущую геополитическую ситуацию. В частности, он сообщает, что хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, а также отмечает, что надеялся на большую сговорчивость Владимира Путина.

До этого Вован и Лексус разыграли бывшего худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса и актрису Чулпан Хаматову. В первом случае один из пранкеров представился министром культуры Украины и услышал от Туминаса антироссийские высказывания, в том числе нецензурные. Во втором – послом Украины в Литве. В беседе с пранкером Хаматова сказала, что на Украине живет огромное количество порядочных людей, и сообщила, что не собирается возвращаться в Россию.