Пранкеры Вован и Лексус предложили сенатору США ввести санкции против Елизаветы II

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, предложили американскому сенатору Бену Кардину ввести санкции против британской королевы Елизаветы II, представившись французским министром иностранных дел Жаном-Ива Ле Дриана и вице-президентом ПАСЕ от Украины Александром Мережко. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе диалога пранкерам удалось обсудить с Кардином действия РФ и ужесточение санкций против нее по акту Магнитского.

Также блогеры подшутили над американцем, заявив о том, что находящийся в розыске ФБР российский предприниматель Евгений Пригожин свободно путешествует по Европе с поддельными документами на имя музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

"Было бы прекрасно поймать Пригожина там и арестовать. А награда могла бы помочь мне и российской оппозиции в борьбе с режимом Путина. Мы будем рады помочь властям США поймать его, если поступит такой запрос", – сказал российский пранкер от лица французского министра.

Американский сенатор поблагодарил за информацию и отметил, что именно поэтому США и хотят координировать стратегии с европейскими странами.

Также Кардин не поддержал идею ввести санкции против британской королевы после скандально известного интервью с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

"У нас демократические страны с открытыми обществами, как и наша собственная страна. Мы смотрим на эти страны, как они будут действовать первыми. И то, что было раскрыто бывшими членами королевской семьи, я ожидаю, что на это ответит британский парламент и британское государство", – ответил он.

Однако пранкер, представившийся Мережко, заявил, что у британской королевы есть рабы из колоний, и поинтересовался, есть ли рабство в штате Мэриленд и как часто американский сенатор уже вставал на колени перед темнокожими в знак солидарности.

В ответ на подобные вопросы Кардин настаивал, что не понимает, о чем идет речь, однако пранкеры продолжали упрекать сенатора в расизме.

Ранее Вован рассказал, как удалось дозвониться до президента Польши и разыграть его. В назначенное время (20:00 по Москве) Вован и Лексус позвонили в офис президента, где их переключили на самого Анджея Дуду.

11-минутную запись разговора они выложили на своем YouTube-канале. Пранкеры поздравили президента Польши с победой на выборах от лица генсека ООН, затронули тему Второй мировой войны и обсудили напиток "зубровка".