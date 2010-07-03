Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном вместо Зеленского

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили французскому лидеру Эммануэлю Макрону от имени победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Запись разговора появилась на YouTube-канале пранкеров.
Сперва неизвестный русскоязычный мужчина, вероятно ассистент Макрона, спросил у собеседника, является ли тот "господином Зеленским". Услышав подтверждение, он соединил пранкеров с главой Франции.
Макрон поздравил "Зеленского" и пожелал ему насладиться победой на выборах с близкими и родными.
"Спасибо за вашу поддержку, 73% – я чувствую себя, как Владимир Путин: у него такие же результаты", – пошутил один из пранкеров.
Президент Франции отметил, что на Украине иная система выборов, а потому результат Зеленского "выглядит более естественно". Затем собеседники поговорили о возможной экстрадиции Петра Порошенко, если тот решит скрываться во Франции.
Кроме того, "Зеленский" подчеркнул необходимость диалога с Россией. Макрон с этим утверждением согласился, а также выразил поддержку "коллеге".
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем участвовали действующий президент страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
Ранее штаб Зеленского призвал усилить санкции против России. В решении Москвы упростить выдачу российских паспортов жителями Луганской и Донецкой областей сторонники победителя выборов увидели признаки "оккупации".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.