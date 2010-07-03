Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном вместо Зеленского

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Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили французскому лидеру Эммануэлю Макрону от имени победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Запись разговора появилась на YouTube-канале пранкеров.

Сперва неизвестный русскоязычный мужчина, вероятно ассистент Макрона, спросил у собеседника, является ли тот "господином Зеленским". Услышав подтверждение, он соединил пранкеров с главой Франции.

Макрон поздравил "Зеленского" и пожелал ему насладиться победой на выборах с близкими и родными.

"Спасибо за вашу поддержку, 73% – я чувствую себя, как Владимир Путин: у него такие же результаты", – пошутил один из пранкеров.

Президент Франции отметил, что на Украине иная система выборов, а потому результат Зеленского "выглядит более естественно". Затем собеседники поговорили о возможной экстрадиции Петра Порошенко, если тот решит скрываться во Франции.

Кроме того, "Зеленский" подчеркнул необходимость диалога с Россией. Макрон с этим утверждением согласился, а также выразил поддержку "коллеге".

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем участвовали действующий президент страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

Ранее штаб Зеленского призвал усилить санкции против России. В решении Москвы упростить выдачу российских паспортов жителями Луганской и Донецкой областей сторонники победителя выборов увидели признаки "оккупации".