Пранкер Вован рассказал, как удалось дозвониться до президента Польши и разыграть его

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Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал Москве 24, как ему с напарником Алексеем Столяровым (Лексусом) удалось дозвониться до президента Польши Анджея Дуды и поговорить с ним от имени генсека ООН Антониу Гуттереша.

Владимир Кузнецов сообщил, что организовать звонок было не так просто, как думают многие. "Не могу сказать, что это было прямо очень легко. Некоторые думают, что мы где-то номера получаем, звоним и сразу нам отвечают. Конечно, у нас не было никаких прямых номеров президента", – рассказал пранкер.





Владимир Кузнецов пранкер Разговор удалось организовать за четыре часа, нас самих это удивило – быстрота, нас особо не проверяли. Мы просто оставили наш контактный телефон как от генерального секретаря ООН и уже на него получили два проверочных звонка из офиса президента. А потом нам прислали на электронную почту подтверждение, что звонок поставили в расписание президента.

В назначенное время (20:00 по Москве) Вован и Лексус позвонили в офис президента, где их переключили на самого Анджея Дуду. 11-минутную запись разговора они выложили на своем YouTube-канале. Пранкеры поздравили президента Польши с победой на выборах от лица генсека ООН, затронули тему Второй мировой войны и обсудили напиток "зубровка".

Тем не менее Владимир отмечает, что не каждый человек сможет легко осуществить подобный звонок. "Надо все-таки знать определенную систему, куда позвонить, какие министерства и департаменты в офисе президента это организовывают. И надо хотя бы элементарно знать, как строится беседа, ее протокол. Мы были удивлены, что все оказалось очень просто. Видимо, там очень хотели пообщаться с генеральным секретарем ООН, человеком довольно высокого уровня", – отметил Кузнецов.

По мнению пранкера, дополнительную роль сыграл тот факт, что Дуда в этот день получал много поздравительных звонков в честь своего переизбрания на второй президентский срок. Поэтому службы "не пытались сильно верифицировать" звонящих.





Владимир Кузнецов пранкер Было интересно пообщаться с президентом Польши, тем более страна соседняя. И такой повод – поздравительный звонок, почему бы не попробовать.

12 июля 2020 года Анджей Дуда был переизбран главой государства на второй срок. Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравить с победой на выборах. В настоящий момент инцидент проверяют спецслужбы Польши. Президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter прокомментировал пранк и сообщил, что заметил подвох во время разговора, потому что генсек очень хорошо выговаривал слово "зубровка".

Ранее пранкеры Лексус и Вован уже звонили президенту Франции Эммануэлю Макрону от имени Владимира Зеленского и разыгрывали принца Гарри от имени Греты Тунберг.