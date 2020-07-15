Президент Польши Дуда прокомментировал разговор с российскими пранкерами

17:25
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что заметил подвох во время разговора с российскими пранкерами, которые выдавали себя за генсека ООН Антониу Гутерреша. Глава государства поделился подробностями звонка на странице в Twitter.
В ходе беседы с президентом один из пранкеров поделился впечатлениями от дегустации польской зубровки. "Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь так хорошо не выговаривает слово "зубровка", хотя голос был очень похож", – объяснил Дуда в социальной сети.
В настоящий момент инцидент с участием президента и пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известными как Вован и Лексус, проверяют спецслужы Польши. Устанавливается, каким образом они узнали номер телефона польского лидера.
Ранее Вован и Лексус разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг. Разговоры состоялись в ночь на 1 января, а также 22 января. В частности, Гарри обсудил с ними президента США Дональда Трампа и его отношение к теме экологии.
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