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Культура

15:36

Пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

культура

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли американского актера Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме "Джокер". Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне поговорили с актером от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. "Грета", роль которой исполнила знакомая пранкеров, рассказал Фениксу о новой кампании "Звезды спасут Землю", посвященной правам животных в сельском хозяйстве.

Актер заверил девушку, что готов оказать ей всю возможную помощь. В ответ она попросила Феникса рассмеяться, как Джокер, чтобы ей завидовали все друзья. Актер рассмеялся, а его смех попытался повторить "папа" Греты.

Активистка заметила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы. "О боже мой! Это же пранк! Это было великолепно. Ребята, вы молодцы", – догадался Феникс.

Ранее пранкеры разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи. Они позвонили ему от имени бывшего украинского премьер-министра Владимира Гройсмана и экс-посла Украины в США Валерия Чалого.

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