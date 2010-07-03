Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора

Российские пранкеры Лексус и Вован снова допекают американских сенаторов. Жертвой их очередного розыгрыша стал республиканец Линдси Грэм. Это подтвердили и в офисе сенатора.

Сообщается, что в августе один из пранкеров в телефонном разговоре с Грэмом выдал себя за министра обороны Турции.

Позднее Лексус поделился с представителями Грэма аудиозаписями беседы. Из нее следует, что сенатор симпатизирует Турции в связи с "курдской проблемой" и в разговоре с пранкером называет курдов "угрозой".

Весной 2019 года пранкеры звонили французскому лидеру Эммануэлю Макрону от имени победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Запись разговора появилась на YouTube-канале пранкеров.

Сперва неизвестный русскоязычный мужчина, вероятно ассистент Макрона, спросил у собеседника, является ли тот "господином Зеленским". Услышав подтверждение, он соединил пранкеров с главой Франции.