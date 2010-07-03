Пранкер Вован поделился подробностями розыгрыша венесуэльского оппозиционера Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо от имени президента Швейцарии Уэли Маурера. О деталях розыгрыша Кузнецов рассказал порталу Москва 24.
"У нас до этого был разговор с Элиоттом Абрамсом (американский спецпредставитель по Венесуэле. – М24) и он помог нам организовать разговор с Гуаидо. Абрамс ничего не заподозрил, соответственно, и Гуаидо тоже. Потому что он был уверен, что Абрамс его явно не будет подставлять. Я думаю, они оба со швейцарцами редко общались. Однако у нас тоже были некоторые опасения по поводу того, что европейский акцент могут различить, но все было прекрасно", – вспоминает пранкер.
Кузнецов также пояснил, каким образом проходило общение с лидером венесуэльской оппозиции. По его словам, Гуаидо "плохо говорит на английском", поэтому в розыгрыше пришлось задействовать переводчика-синхрониста.
Алексей разговаривал на английском как якобы президент Швейцарии. Наш переводчик переводил речь Гуаидо на испанский и затем на английский. Вот такой был довольно сложный подход.
Владимир Кузнецов (Вован)
пранкер
Пранкер также отметил, что в ближайшем будущем розыгрыши по теме Венесуэлы пока не планируются.
14 марта стало известно, что российские пранкеры по телефону разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. Они в том числе предложили ему заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в швейцарском банке "Лексус Вованиаль", а затем перевести их на личный счет Гуаидо.
Ранее сообщалось, что Вован и Лексус разыграли американского спецпредставителя по Венесуэле Элиотта Абрамса. Они также позвонили политику от имени президента Швейцарии Уэли Маурера.
Телефонные "переговоры" состоялись 19 февраля. От лица Уэли Маурера пранкеры сказали спецпредставителю США, что в банках Швейцарии находятся частные счета лиц из ближнего круга Николаса Мадуро и венесуэльских компаний, однако в Берне не считают это нарушением законодательства. Абрамс, в свою очередь, посоветовал заблокировать эти счета, когда президентом Венесуэлы при поддержке США станет лидер оппозиции Хуан Гуаидо.
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