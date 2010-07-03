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В мире

16:57

Российские пранкеры напугали губернатора Аляски "угрозой аннексии"

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.

Они позвонили ему от имени бывшего украинского премьер-министра Владимира Гройсмана и экс-посла Украины в США Валерия Чалого. Пранкеры решили обыграть шуточные разговоры о возвращении Аляски в состав России. "Мы решили пообщаться с властями штата и узнать, расценивают ли они всерьез российскую угрозу", – рассказал Кузнецов в интервью РБК.

Пранкеры предупредили американского губернатора о "российской угрозе". На это политик ответил, что знает о ситуации и внимательно следит за ней. "Хочу предупредить вас об угрозе со стороны России. Как вы знаете, амбиции Путина – это покорение Арктики, старинная русская мечта – возвращение Аляски", – утверждали в разговоре россияне.

Они также рассказали Данливи о подготовке "референдума" о признании Аляски российской территорией, организатором которого должна стать телеведущая Ксения Собчак. Губернатор поблагодарил собеседников за эту информацию и пообещал передать ее спецслужбам в Вашингтон.

Весной 2019 года пранкеры звонили французскому лидеру Эммануэлю Макрону от имени победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского.

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