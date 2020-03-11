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В мире

10:30

Вован и Лексус разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг

за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) дважды переговорили по телефону с принцем Гарри от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает "Газета.ру".

Разговоры состоялись в ночь на 1 января, а также 22 января. Принц поделился с пранкерами, что быть членом королевской семьи "не так уж здорово". Он признался, что на него и его супругу Меган Маркл давят СМИ, и особенно они зациклились на отказе пары от королевских привилегией.

Кроме того, Гарри обсудил с пранкерами президента США Дональда Трампа и его отношение к теме экологии. Принц предположил, что американский лидер вряд ли захочет встречаться с Тунберг, поскольку у него "руки в крови".

Гарри также рассказал, что всегда мечтал открыть фонд по защите природы.

Ранее Вован и Лексус разыграли американского актера Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме "Джокер". Россияне поговорили с актером от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. "Грета", роль которой исполнила знакомая пранкеров, рассказал Фениксу о новой кампании "Звезды спасут Землю", посвященной правам животных в сельском хозяйстве.

Актер заверил девушку, что готов оказать ей всю возможную помощь. В ответ она попросила Феникса рассмеяться, как Джокер, чтобы ей завидовали все друзья. Актер рассмеялся, а его смех попытался повторить "папа" Греты.

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