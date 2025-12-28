Композитор Александр Мерлин умер на 101-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Генконсульство России в Бонне"

Ветеран Великой Отечественной войны, известный композитор Александр Мерлин умер в Германии на 101-м году жизни. Об этом сообщило Генеральное консульство России в городе Бонне.

"Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека. Будем хранить о нем память", – отмечается в сообщении диппредставительства.

Александр Мерлин родился в 1923 году. Он пережил тяжелейшие годы блокады Лениграда, а свой боевой путь начал в отряде местной самообороны. В 1945 году он участвовал в боях против Японии.

После войны Александр Юрьевич посвятил себя творчеству. Как композитор и драматург он получил широкую известность: его произведения исполняли многие популярные советские и российские артисты, а песни и музыкальные постановки полюбились широкой аудитории.