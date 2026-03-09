Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 20:58

Политика

Венгрия рассмотрит вопрос о заморозке конфискованных у украинцев валюты и золота

Фото: depositphotos/Baloncici

Парламент Венгрии рассмотрит законопроект об удержании конфискованных у украинцев валюты и золота до выяснения их происхождения. Соответствующий документ размещен на сайте парламента, передает РИА Новости.

Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины. Будапешт потребовал у Киева объяснений.

"Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после вступления в силу настоящего закона", – говорится в законопроекте.

Его рассмотрение назначено на вторник, 10 марта, в экстренном порядке.

Об инциденте стало известно 5 марта. Семеро сотрудников украинского "Ощадбанка" выполняли рейс между Австрией и Украиной, перевозя 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Однако в Будапеште украинцев задержали.

По версии МИД Украины, Венгрия якобы взяла в заложники украинцев и похитила деньги. При этом МИД Венгрии выдвинул версию, что перевозимые деньги могут принадлежать мафии. Позже "Ощадбанк" потребовал вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика