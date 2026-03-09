Венгрия рассмотрит вопрос о заморозке конфискованных у украинцев валюты и золота

Фото: depositphotos/Baloncici

Парламент Венгрии рассмотрит законопроект об удержании конфискованных у украинцев валюты и золота до выяснения их происхождения. Соответствующий документ размещен на сайте парламента, передает РИА Новости.

Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины. Будапешт потребовал у Киева объяснений.

"Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после вступления в силу настоящего закона", – говорится в законопроекте.

Его рассмотрение назначено на вторник, 10 марта, в экстренном порядке.

Об инциденте стало известно 5 марта. Семеро сотрудников украинского "Ощадбанка" выполняли рейс между Австрией и Украиной, перевозя 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Однако в Будапеште украинцев задержали.

По версии МИД Украины, Венгрия якобы взяла в заложники украинцев и похитила деньги. При этом МИД Венгрии выдвинул версию, что перевозимые деньги могут принадлежать мафии. Позже "Ощадбанк" потребовал вернуть конфискованные инкассаторские автомобили и ценности.