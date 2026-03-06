В Венгрии задержали 7 украинских инкассаторов

Фото: depositphotos/mariakarabella

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о захвате Венгрией 7 украинских сотрудников банка. В связи с этим ведомство направило Будапешту ноту протеста, написал министр в соцсети Х.

По его словам, украинцы работают в государственном "Ощадбанке". Сибига отметил, что они выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, перевозя средства и ценности в пределах регулярных перевозок.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги", – написал глава ведомства.

Он потребовал немедленно освободить украинцев, уточнив, что Киев обратится к Евросоюзу с запросом на квалификацию действий Венгрии. Украинский Нацбанк также написал в своем телеграм-канале, что ожидает объяснения причин случившегося.

Пресс-служба "Ощадбанка", в свою очередь, уточнила, что задержанные перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. При этом организация указала, что перевозка проходила в рамках соглашения с австрийским Raiffeisen Bank.

По данным представителей посольства Украины и согласно сигналу GPS, инкассаторские автомобили находятся около одной из силовых структур Венгрии в центре Будапешта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать контакты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям Вооруженных сил Украины, если тот продолжит блокировать Киеву кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто при этом подчеркивал, что страна продолжит блокировать предоставление кредита, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

