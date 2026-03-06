График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 12:50

Политика

В Венгрии задержали 7 украинских инкассаторов

Фото: depositphotos/mariakarabella

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о захвате Венгрией 7 украинских сотрудников банка. В связи с этим ведомство направило Будапешту ноту протеста, написал министр в соцсети Х.

По его словам, украинцы работают в государственном "Ощадбанке". Сибига отметил, что они выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной, перевозя средства и ценности в пределах регулярных перевозок.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги", – написал глава ведомства.

Он потребовал немедленно освободить украинцев, уточнив, что Киев обратится к Евросоюзу с запросом на квалификацию действий Венгрии. Украинский Нацбанк также написал в своем телеграм-канале, что ожидает объяснения причин случившегося.

Пресс-служба "Ощадбанка", в свою очередь, уточнила, что задержанные перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. При этом организация указала, что перевозка проходила в рамках соглашения с австрийским Raiffeisen Bank.

По данным представителей посольства Украины и согласно сигналу GPS, инкассаторские автомобили находятся около одной из силовых структур Венгрии в центре Будапешта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать контакты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям Вооруженных сил Украины, если тот продолжит блокировать Киеву кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто при этом подчеркивал, что страна продолжит блокировать предоставление кредита, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика