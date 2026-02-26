Politico: вето Венгрии на 90 млрд евро для Украины вызвало кризис в ЕС

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине 90 миллиардов евро привело к серьезному внутриполитическому расколу в Евросоюзе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Журналисты уже назвали ситуацию одним из самых глубоких кризисов в ЕС за последние годы.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По его словам, венгерская сторона открыта к диверсификации энергоносителей, однако не собирается отказываться от выгодных и надежных поставок из России.

В свою очередь, Орбан пригрозил прекратить подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти.