Датчики пыли появились на 37 столичных стройках

Фото: 123RF.com/philberrry

На 37 столичных стройках появились датчики, отслеживающие уровень пыли в реальном времени. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора).

В первую очередь датчики появились на тех стройплощадках, которые граничат с жилыми кварталами и социальными учреждениями. Соответствующие требования и порядок оснащения такими датчиками разработал и утвердил Мосгосстройнадзор совместно с департаментом информационных технологий города.

"В рамках совместной работы 53 застройщика подписали соглашения на передачу данных по замерам концентрации пыли. На 7 объектах уже проведены интеграционные тестирования и выполнено подключение", – добавил глава комитета Антон Слободчиков.

В пресс-службе Мосгосстройнадзора уточнили, что с 2025 года в столице ввели обязательное требование – оснащать стройплощадки камерами видеонаблюдения и датчиками шума. Аналогичные требования в отношении датчиков пыли стали действовать с 1 декабря 2025 года.

"Департамент природопользования в ежедневном режиме получает информацию о качестве воздуха с 59 стационарных высокоточных автоматических станций и передвижных экологических лабораторий на автомобильной платформе", – добавила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

По ее словам, качество воздуха в столице улучшается. В частности, с 2010 года концентрация пыли в городе сократилась в 1,5 раза.

Ранее москвичам стало доступно видеонаблюдение за столичными стройками на единой цифровой платформе градостроительной деятельности smart.mos.ru. Все участники строительного процесса, включая застройщиков, подрядчиков и контролирующие органы, могут в режиме реального времени отслеживать ход работ на объектах.

