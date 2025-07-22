Сборник нормативов по эксплуатации городских объектов обновлен в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент экономической политики и развития Москвы обновил сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города (СН-2012), сообщает aif.ru со ссылкой на заммэра столицы, главу департамента Марию Багрееву.

Уточняется, что сборник обновлен с учетом цен на 1 июля 2025 года. В нем собраны расценки на все виды услуг и работ по ремонту и содержанию объектов в городе, включая детсады, школы, дороги, парки, поликлиники, объекты культурного наследия и так далее.

"Использование сборника позволяет исключить необоснованное расходование бюджетных средств на ремонт и содержание городских объектов, обеспечивает подрядчикам равные и прозрачные условия участия в торгах", – уверена Багреева.

При этом данный документ помогает проводить в городе качественное благоустройство, которое соответствует самым высоким требованиям. В настоящий момент нормы сборника применяют порядка 2,5 тысячи заказчиков и частных компаний Москвы.

Пересчет текущих цен происходит ежеквартально, также в ходе обновления СП-2012 добавляются новые нормативы. Например, за первое полугодие 2025 года в документ включили 128 новых норм.

Ранее Багреева рассказала, что столичные эксперты с начала 2025 года выдали свыше 1,1 тысячи заключений по госзакупкам. Заявленная сумма закупок превысила 576 миллиардов рублей. По итогам проведенной экспертизы Москве удалось снизить их и сэкономить более 19 миллиардов рублей.

