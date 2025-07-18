Фестиваль "Сады и цветы" становится стимулом для экономического роста Москвы

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В столице сотрудничество городских властей и местных предпринимателей позволяет стимулировать экономический рост Москвы, в том числе за счет различных сезонных проектов. Речь идет также о фестивале "Сады и цветы", пишет газета "Ведомости".

"Сегодня это не просто декоративное мероприятие, поскольку фестиваль играет важную роль в поддержании комфортного микроклимата в городе в жаркие летние дни", – говорится в публикации.

Различные столичные локации превращаются в места, которые способствуют повышению пешеходного потока и продаж. Помимо этого, запоминающийся облик локаций увеличивает узнаваемость данных объектов, влияя на потребительское поведение.

Столичные бизнесмены активно принимают участие в городских проектах, создавая летние веранды и уличные ярмарки. Это, в свою очередь, способствует экономическому вкладу в бюджет Москвы. Власти же поддерживают предпринимателей, создавая условия, необходимые для адаптации к сезонному спросу.

Подобная совместная работа позитивно отражается на внешнем виде столицы. Вместе с тем бизнес чувствует свою причастность к изменениям, заметил управляющий рестораном "Бор" Виктор Халяпин. По его словам, яркое оформление положительно сказывается и на бизнесе.

"Любое заведение, которое, скажем так, выглядит неординарно или очень красиво, притягивает к себе людей – хочется зайти, посидеть, отдохнуть. Конечно, это влияет на посещаемость и средний чек", – отметил предприниматель.

Всего в текущем году в рамках фестиваля "Сады и цветы" было оформлено свыше 70 площадок с 500 000 растений, которые заметно улучшают качество воздуха и снижают температуру в Москве. Цветы также поглощают пыль и вредные вещества.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заметил, что благодаря летним верандам столичные рестораны увеличивают выручку в 2,5–3 раза. Вместе с тем внедрение систем орошения и флористических композиций стимулирует еще большее увеличение доходов.

По его словам, озеленение является доступным и эффективным способом улучшения городской среды и повышения своей привлекательности для крупных и средних предприятий.

"Стоит отметить, что в произведении Кира Булычева "Гости из будущего" изображена Москва, утопающая в зелени, что можно считать одним из сценариев идеального будущего города", – добавил Бархота.

Помимо этого, озеленение играет важную роль в поддержании здоровья москвичей. Зеленые насаждения уменьшают риск заболеваний и улучшают качество воздуха, поскольку растения очищают воздух и почву от тяжелых металлов.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты Москвы по экологической политике Эльвира Довлетярова подчеркнула, что зеленые зоны вносят огромный вклад в формирование комфортного микроклимата в столице.

"Высаживание декоративных растений помогает уменьшать токсичность почвы, делая город безопасным и комфортным для жителей", – добавила эксперт.

Также важным является и психологический аспект озеленения. Цветы способствуют расслаблению и снижению стресса. Кроме того, "зеленые" зоны отдыха становятся для горожан основой для социальных связей и укрепления отношений.

"В условиях современного мира важно помнить о роли природы в нашей жизни и стремиться к созданию городов, где гармония с природой – один из приоритетов", – отметила медицинский психолог Центра ментального здоровья Анастасия Медведкова.

В свою очередь, урбанист Антон Мастренков заметил, что среди мегаполисов мира Москва занимает лидирующие позиции в вопросе озеленения.

"Главное, чтобы зеленые зоны были доступны и создавали условия для отдыха, встреч и досуга жителей", – заключил эксперт.

Между тем профессиональные зоологи и ботаники тщательно изучают, учитывают и охраняют флору и фауну парков Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры.

К примеру, в музее-заповеднике "Царицыно" работает сектор экологического воспитания, специалисты которого занимаются изучением биологического разнообразия. Этот сектор входит в состав отдела музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания.