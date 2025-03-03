Москвичам рассказали, как столичные парки заботятся о дикой природе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Профессиональные зоологи и ботаники тщательно изучают, учитывают и охраняют флору и фауну парков Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры. О том, как проходит их работа, рассказали на портале мэра и правительства города в честь Всемирного дня дикой природы, который отмечается 3 марта.

В музее-заповеднике "Царицыно" работает сектор экологического воспитания, специалисты которого занимаются изучением биологического разнообразия. Этот сектор входит в состав отдела музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания.

Эксперты проводят познавательные экскурсии для детей и взрослых. В ходе этих занятий они рассказывают о флоре и фауне, стараясь пробудить интерес и любовь к природе. Кроме того, специалисты стремятся привить детям и взрослым ответственное отношение к животным и растениям.

Помимо этого, в "Царицыне" проводятся научные исследования в области экологии и биологии, в которых могут принять участие все желающие. Также сектор экологического воспитания сотрудничает с ведущими московскими вузами, благодаря чему организуются взаимные визиты специалистов парковых оранжерей для обмена опытом.

На Голицынском пруду в Парке Горького можно увидеть белых лебедей и хохлатых чернетей. Еще рядом с водоемом в специальных вольерах обитают четыре кролика и три алмазных фазана, а в Нескучном саду живут еще два алмазных фазана и павлин.

За всеми этими животными тщательно ухаживают специалисты. Они обеспечивают им необходимое питание и создают комфортные условия для зимовки. Кроме того, в парке проводится мониторинг живой природы, а для птиц и летучих мышей создаются искусственные укрытия.

В частности, на территории парка установлены домики для птиц, дуплянки для летучих мышей и кормушки для белок. За этими объектами ухаживает зоолог, выпускница биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Надежда Чистякова.

Тем временем в зеленой зоне парка "Северное Тушино" обитают ежи, ласки, лисы, а также редкие птицы, такие как куропатки, ушастые совы, пустельги и желтые трясогузки.

Сотрудники учреждения уделяют большое внимание сохранению дикой природы. С 2023 года там реализуется экологический проект "Животный мир в парке", в рамках которого специалисты заботятся не только о редких видах животных и растений, но и спасают деревья с различными повреждениями и дефектами.

Вместе с тем в музее-заповеднике "Коломенское" можно встретить 542 вида растений, из которых 37 находятся под охраной и включены в Красную книгу Москвы. Среди них – лесная герань, гвоздика Фишера, гусиный лук и хохлатка.

Более того, на территории заповедника сохранился участок реликтовой дубравы, где растут самые старые деревья. Возраст некоторых дубов достигает 400–600 лет.

В сквере по Олонецкому проезду вдоль берега реки Яуза можно увидеть биоплато. Это благоустроенная и экологически чистая зона, на которой обитают лебеди, гуси и утки разных видов. Неподалеку также находится небольшой фазанарий.

Отмечается, что за птицами здесь постоянно присматривают специалисты, у животных всегда есть свежие вода и корм и места, где можно спрятаться от посетителей и отдохнуть.

Еще одной природной сокровищницей столицы стал парк "Сокольники". На его территории можно встретить лесных животных, разнообразные виды певчих и водоплавающих птиц, а также краснокнижных земноводных. Помимо этого, там можно увидеть редких для мегаполисов лесных животных: лосей, черно-бурых и рыжих лисиц, бобров.

Специалисты парка заботятся о белках, следя за тем, чтобы у них было достаточно корма. Также они ведут учет диких птиц и ухаживают за растениями.

Ранее специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как подкармливать птиц на природных территориях Москвы в холодный период года. В ведомстве подчеркнули, что неправильный рацион может привести к различным заболеваниям, например, пернатым нельзя давать соленые, жареные, острые и копченые продукты.

В качестве лакомства горожане могут дать семена подсолнуха. Такие продукты подходят для воробьев и синиц. В свою очередь, для дятлов и соек – орехи и желуди, а сушеные ягоды рябины и шиповника понравятся снегирям, дроздам и свиристелям.

