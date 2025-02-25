Экологи рассказали, как подкармливать птиц на природных территориях Москвы зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зимой в Москве можно встретить около 100 видов птиц. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, как пернатые переносят холода в условиях мегаполиса, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На зимовку прилетают порядка 20 видов птиц. Среди них чиж, галка, некоторые виды дятлов, поползень и другие. Помощь диким птицам в виде подкормки допустима при наступлении морозов, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов, а на земле лежит снег, говорится в сообщении.

В Москве зимует пять видов синиц: большая синица, обыкновенная лазоревка, московка, пухляк и длиннохвостая синица. Зимой они создают так называемые синичьи стайки, в которые часто входят поползни, пищухи, а также белоспинные, большие пестрые, седые и малые пестрые дятлы.

Зерноядные птицы, к которым относятся щеглы, зеленушки и чижи, тоже зачастую образуют небольшие отдельные видовые сообщества, способные перемещаться на большие расстояния.

Для птиц важную роль играет питание. Неправильный рацион может привести к различным заболеваниям. Например, пернатым нельзя давать соленые, жареные, острые и копченые продукты, хлеб, сладости, пшено, миндаль и фрукты. Кроме того, важно не перекармливать птиц, а в кормушки класть только свежую еду.

Для воробьев и синиц в качестве лакомства подойдут семена подсолнуха, для дятлов и соек – орехи и желуди. Сушеные ягоды рябины и шиповника понравятся снегирям, дроздам и свиристелям. Если в кормушку положить кусочки несоленого сала, то это привлечет поползней, синиц и дятлов. Щеглов и зеленушек можно угостить злаками и семенами диких трав.

Как правило, в столичных парках и лесах встречаются кормушки в виде небольших домиков. Их делают открытыми, чтобы пернатые могли легко залетать, а над столом для кормления устанавливают крышу, защищающую от дождя и снега, уточняется в материале.

Стационарные кормушки делаются из дерева и имеют конструкцию с крышей и столиком для корма, окруженным бортиками. Крыша должна быть наклонной, чтобы предотвратить скапливание снега. Подвесные варианты можно изготовить из дерева, фанеры или джутовых ниток.

Экологи отметили, что помощь птицам зимой важна как для самих пернатых, так и городской экосистемы. Птицы едят вредных насекомых, спасая тем самым деревья.

Ранее в Парке Горького заметили редкую для столицы водоплавающую птицу – малую поганку. Внешне ее можно принять за утку, однако они не являются родственниками. На лапках у поганок отдельная оторочка для каждого пальца, а не сплошная перепонка.