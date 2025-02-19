Редкая для Москвы малая поганка замечена в Парке Горького

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Редкая для столицы водоплавающая птица, малая поганка, замечена в Парке Горького. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе парка рассказали, что внешне малых поганок можно принять за уток, однако они не родственники. На лапках у птиц отдельная оторочка для каждого пальца, а не сплошная перепонка.

Латинское название поганок – Tachybaptus – переводится как быстро тонущая: эти птицы отлично ныряют, глубоко и надолго исчезая с поверхности воды. Они питаются беспозвоночными, моллюсками и мальками рыб. Однако такие птицы в парке надолго не задержатся, поскольку им вскоре предстоит перелететь на место, где они смогут устроить гнездо.

В Парке Горького и на четырех его территориях можно встретить 65 видов пернатых, 13 их которых занесены в Красную книгу Москвы. Площадка выступает за защиту птиц, создание комфортных условий для их гнездования и стабилизации популяции.

На природных территориях города обитают такие редкие птицы, как красноголовый королек, толстоклювая пеночка, пеночка-зарничка, полярная крачка, беркут и филин. Например, красноголового королька впервые встретили в парке "Тушинский", толстоклювую пеночку – в "Зарядье", а беркута – около парка "Москорецкий".