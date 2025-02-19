Редкие виды птиц можно встретить на природных территориях Москвы

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

На природных территориях Москвы обитают редкие птицы: красноголовый королек, толстоклювая пеночка, пеночка-зарничка, полярная крачка, беркут и филин. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Богатый птичий мир Москвы – это настоящий кладезь биоразнообразия, который открывается перед нами с приходом каждого нового сезона", – рассказал главный специалист отдела мониторинга биоразнообразия ведомства Даниил Давыдов.

Красноголового королька впервые обнаружили в природно-историческом парке "Тушинский" в 2024 году. Самцы маленькой птицы из семейства корольковых отличаются ярко-оранжевой полосой на темени, а самки – желтой. Москвичи могут узнать птицу по ярко-оранжевому цвету холки.

Также на территории парка "Зарядье" специалисты нашли толстоклювую пеночку в 2021 году. Коренастая птица небольшого размера обычно находится возле земли или на земле в кустарниках. Окрас верхней части ее тела – буровато-оливковый, с зеленоватым отливом.

Давыдов отметил, что птицу, обычно обитающую в Сибири и на Дальнем Востоке, в столице сфотографировал местный житель Алексей Павлушкин, после чего он сообщил об этом в Зоологический музей Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Залетную для столицы пеночку-зарничку также обнаружили в "Зарядье" в 2020 году. Специалисты описывают ее как небольшую, с короткими клювом, крыльями и хвостом птицу, которая чаще всего обитает в большом скоплении деревьев и кустарников. Тело особи имеет буро-зеленый оттенок, а на голове и над глазами располагаются светлые полосы светлого окраса.

Кроме того, в городе можно увидеть полярную крачку из семейства чайковых. У нее белое оперение, а спина и крылья имеют серый оттенок. Весной и летом клюв крачки становится ярко-красным, что делает ее еще более заметной. В 2024 году крачку видели на Рыжовском пруду в ТиНАО.

"В Москве были замечены две полярные крачки – птицы, которые обычно гнездятся в Ленинградской области, на севере Кольского полуострова и в других арктических регионах. Вероятно, этих северных путешественников случайно занесло ветром во время их ежегодной миграции к побережьям Антарктиды на зимовку", – подчеркнул Давыдов.

Прошлой осенью специалисты обнаружили беркута вблизи природно-исторического парка "Москворецкий". Это крупная птица из семейства ястребиных с темно-бурым или черно-бурым оттенком оперения и золотистыми перьями возле головы, затылка и шеи. Также у особей крепкие лапы с длинными когтями и изогнутый клюв.

На той же территории был замечен филин, самый крупный представитель совообразных в европейской части России.

"Местная жительница сообщила в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды о филине, который сидел на уровне пятого этажа соседнего дома. Как птица оказалась на такой высоте, пока неясно", – рассказал эксперт.

Филина можно узнать по темному клюву, пуху на лапах и "ушам" из перьев. Окрас птицы может варьироваться от темно-рыжего до золотистого оттенка с черными полосами.

Между тем в прошлом году специалисты департамента обнаружили в столице 157 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Всего за прошлый год эксперты провели более 370 мониторинговых исследований в 111 зеленых зонах города и выявили 408 видов животных, среди которых увеличилось число охраняемых видов.

В ходе мониторинга специалисты обнаружили лунь полевую – хищную птицу, которая ранее обитала только в определенной местности, но сейчас их нахождение в природе не подтверждено. Это означает, что в столичных зеленых зонах соблюдаются все условия, подходящие для этого вида.