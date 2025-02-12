Собянин: за год в Московском зоопарке появились животные еще 63 видов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За год Московский зоопарк пополнился 63 видами животных, в том числе редкими краснокнижными, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

При этом в прошлом году в зоосаде появились 300 обитателей из двух десятков регионов России и других стран, указал мэр. Среди них – три малайских медвежонка: Маша, Лучик и Звездочка. Имена им были выбраны москвичами в проекте "Активный гражданин", напомнил мэр.

В свою очередь, в экспозиции "Остров зверей" теперь можно увидеть пятнистых гиен, также горожане могут познакомиться с черным грифом, привезенным из зоопарка Алма-Аты в рамках международного сотрудничества.

Тем временем в зоопарк в Великом Устюге прибыли два зубра из Белоруссии. По словам Собянина, это часть программы по формированию устойчивой популяции этих животных.

При этом на подмосковной территории зоосада с августа 2024 года живут 37 собак, перевезенных из приютов Курской области. О них заботятся сотрудники и волонтеры, подчеркнул градоначальник.

Как указал мэр, Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции – в ней свыше 1 200 видов. Среди них – редчайшие животные, которых почти не осталось в природе, например, амурские леопарды или суматранские орангутаны.

"Сегодня Московский зоопарк отмечает свой 161-й день рождения. В честь этого пройдут тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, показы фильмов, интерактивные занятия и квесты", – сказал Собянин, добавив, что посетить их можно с 12 по 16 февраля.

Помимо взрослой программы, в рамках мероприятия для детей подготовили викторины, эстафеты и веселые игры. Также младшим посетителям представится возможность создать поделки из экоматериалов.

В ходе экскурсий гостям удастся познакомиться с животными из разных уголков земного шара, а на лекциях им расскажут об истории зоопарка и его важных задачах. Посетители также смогут поприсутствовать на показательных кормлениях животных.

